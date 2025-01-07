بايرن ميونخ ينفي نيته التعاقد مع أولمو بعد أزمته في برشلونة

لا يخطط نادي بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) للتعاقد بشكل فوري مع الإسباني الدولي داني أولمو، الذي أخفق نادي برشلونة الإسباني في تسجيله ، مما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن النادي الكاتالوني.

وأكد ماكس إبيرل المدير الرياضي للنادي البافاري اليوم الثلاثاء أنه يثمن بشدة موهبة أولمو /26 عاما/ لاعب لايبزج السابق، لكنه نفى اتجاه فريقه للتعاقد معه.

وقال إبيرل عقب الفوز وديا على ريد بول سالزبورج 6 /صفر مساء الاثنين "علي أن أقرأ اللوائح الإسبانية لكي أعرف معى التسجيل من عدمه".

ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني السماح لبرشلونة بتسجيل أولمو نظرا لعدم امتثال النادي للمتطلبات المالية اللازمة لعملية تسجيل اللاعبين، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنه قد يرحل بالمجان ، لكنه لا يرغب في ذلك.

وأشار إبيرل "لا أعرف بشأن اللوائح الإسبانية، لكنه ليس بالشيء الذي يثير اهتمامنا كثيرا".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى أولمو لاعب جيد ، ابتسم إبيرل وقال "إذا قلت لا الآن، سيكون الأمر سيئا للغاية".