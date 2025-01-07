أوكرانيا تعلن شن عمليات هجومية جديدة في منطقة كورسك الروسية

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تشنّ عمليات قتالية في كورسك بجنوب روسيا، ونفذت ضربة دقيقة ضد مركز قيادة عسكري فيها، وذلك بعد يومين من إعلان موسكو أن كييف بدأت "هجوما مضادا" في تلك المنطقة.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان نشرته عبر تليجرام، إن «الضربة ضد المقر القيادي قرب بيلايا بمنطقة كورسك جرت بالتنسيق مع القوات البرية الأوكرانية التي تنفذ عمليات قتالية على أراضي روسيا الاتحادية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الهيئة قد نشرت نسخة أولى من البيان جاء فيها إن القوات البرية الأوكرانية تبدأ حاليا عمليات هجومية جديدة في منطقة كورسك، قبل أن تصدر نسخة معدلة.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الروسي الأحد إطلاق أوكرانيا هجوما جديدا في هذه المنطقة، حيث تسيطر قواتها على عدة مئات من الكيلومترات المربعة منذ أغسطس 2024، رغم محاولات قوات موسكو دحرها بدعم من آلاف الجنود الكوريين الشماليين، بحسب كييف ودول غربية.

ومساء الاثنين، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي، إلى أهمية تثبيت الجيش الروسي في منطقة كورسك، لمنعه من نشر كافة قواته على الجبهتين الشرقية والجنوبية.

وأضاف: «نحن نحافظ على منطقة عازلة في الأراضي الروسية، وندمر بشكل فعال الإمكانات العسكرية الروسية».

كما تحدث مدونون عسكريون روس، مقربون من الجيش، عن الهجوم الأوكراني الجديد منذ الأحد.

من جانبه، التزم الجيش الأوكراني الصمت بشكل عام بشأن هذا الموضوع.

ورد قائد القوات البرية الأوكرانية ميخائيلو دراباتي الاثنين عندما سئل عن التصريحات الروسية، قائلا: «هذا ليس مجال اختصاصي».

ولم يحدد الجيش الأوكراني الثلاثاء في بيانه ما إذا استعمل صواريخ أتاكمس الأمريكية أو ستورم شادو البريطانية في ضربته عالية الدقة ضد مركز قيادة روسي قرب بيلايا.

وتعتبر روسيا، الهجمات الأوكرانية على أراضيها بالصواريخ الغربية تجاوزا للخط الأحمر وتتوعد في كل مرة بالرد، وتهدد خصوصا بضرب كييف.