اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة وأقام حواجز مؤقتة، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر للأناضول إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، قبل أن ينتشر في منطقة "صوفين" والملعب الخماسي لكرة القدم بالمدينة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات دهم وتمشيط في الأحياء القريبة من المدخل الشرقي، وأقامت حواجز مؤقتة، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين.

وحتى لحظة نشر الخبر لم يُبلّغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال الاقتحام.

وعادة ما ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات متكررة لأنحاء مختلفة من بلدات ومدن الضفة، تتخللها عمليات دهم واعتقال وتحقيق مع الفلسطينيين، ثم الإفراج عن عدد منهم لاحقا بعد انتهاء الإجراءات الميدانية.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصعيداً ملحوظاً في عمليات الدهم والاقتحام.

وبموازة الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية.