 الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
الأربعاء 7 يناير 2026 7:22 م القاهرة
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 6:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 6:59 م

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة فاركو يوم السبت المقبل، ‏ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.‏

 انطلق المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، فيما بدأ محمد مجدي أفشة لاعب الفريق المشاركة ‏بصورة تدريجية في التدريبات، بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة.‏

بينما استمر كريم فؤاد في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، فيما واصل ثنائي الفريق محمد شريف وأحمد عبد القادر تدريبات التأهيل البدني ‏من الإصابة.‏


