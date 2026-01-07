الجيش السوري يعلن الأحياء الكردية في حلب منطقة عسكرية مغلقة

أعلن الجيش السوري الأحياء الكردية في مدينة حلب "منطقة عسكرية مغلقة"، بدءا من الساعة الثالثة من عصر الأربعاء.

وأُغلقت المدارس والمؤسسات العامة في حلب شمالي سوريا، الأربعاء، بسبب اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد، لليوم الثاني على التوالي، وفقاً لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأسفرت اشتباكات اندلعت، أمس الثلاثاء، وهي الأعنف بين الجانبين، عن مقتل 9 أشخاص، مع استمرار تعثر المفاوضات بين السلطات السورية و"قسد"، منذ توقيعهما اتفاقا في مارس نص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن قوات الدفاع المدني أجلت 850 مدنيا معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك "استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة في حلب والقصف الذي تتعرض له عدة أحياء من قبل قسد".