حبس 3 متهمين بسرقة 5 توكتوك وتروسيكل في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص، عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بارتكاب 5 وقائع سرقة "توكتوك، وتروسكيل"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ يفيد بضبط المتهمين؛ لقيامهم بارتكاب حوادث سرقات بأسلوب "المغافلة" في نطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات، وعمل كمين للمتهمين، القي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن المسروقات، وهي عبارة عن "3 توكتوك، و2 تروسيكل".

تم تحرر محضر إداري بواقعة الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.