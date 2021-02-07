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العراق: نتطلع للتعاون الاستخباراتي والأمني مع مصر لمواجهة داعش

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
د ب أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 2:30 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 2:30 ص

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت، إن العراق يتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني مع مصر لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ.

وأضاف وزيز الخارجية العراقي خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى العراق وليد محمد إسماعيل: "أنَّ العراق يتطلـع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني مع مصر لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابيّ".

وأبدى الوزير العراقي "استعداد وزارة الخارجيَّة لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهمَّة البعثة الدبلوماسيَّة المصرية في العراق لتعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين لاسيما وأنَّ البلدين يمتازان بعمق حضاري وتاريخ عريق يجعلهما مُتقاربين في العديد من المجالات".

من جانبه أكد السفير المصري أنَّ بلاده تتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع العراق.

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