وزيرة أمريكية تحذر من تعاف بطئ بدون حزمة ضخمة لمواجهة كورونا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأحد إن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى كامل التوظيف في عام 2022، إذا ما قامت بإصدار تشريع بحزمة تحفيز قوية بما يكفي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وبخلاف ذلك، تخاطر بتعاف أبطأ كثيرا في الوظائف والاقتصاد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، قالت يلين في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن الأمريكية إننا "في حاجة إلى حزمة كبيرة، ونحتاج إلى إتمام ذلك سريعا".

وقالت إنه بدون مساندة مناسبة، قد يستغرق الأمر حتى عام 2025 كي يتعافى سوق العمل الأمريكي، مضيفة "لا يوجد سبب في أن نعاني من تعافي بطء وطويل".

وبشكل منفصل، قالت يلين في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية التليفزيونية إن سوق العمل في "ورطة كبيرة"

وقالت إنه بينما أن خطة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، لا تهدف خصوصا إلى إيجاد وظائف، "فإن الإنفاق الذي ستولده، سيؤدي إلى خلق طلب على العمالة".