النيابة تتحفظ على ملف عقار كوم الشقافة المائل في الإسكندرية

أمرت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، مساء اليوم السبت، بالتحفظ على ملف العقار رقم 36 المكون من دور أرضي و9 طوابق علوية، كائن في شارع أبو الحسن، منطقة كوم الشقافة، دائرة قسم شرطة كرموز، في نطاق حي غرب.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، وغرفة عمليات المحافظة، يفيد حدوث ميل بعقار مأهول بالسكان، وبانتقال الشرطة والسلطات التنفيذية إلى موقعه، تم فرض كردون أمني في محيطه؛ حماية للمارة من المواطنين.

وكشف الفحص الأولي لحالة العقار الإنشائية، أنه تم بنائه عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض، دون أن يُنفذ، إلى أن حدث به ميل مفاجئ، أحدث فاصلًا بينه وبين العقار المجاور قدره 10 سنتيمتر، بما يهدد حياة السكان.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، ووضع حواجز حديدية في محيط العقارات المجارة له وعددها 5 حفاظًا على أرواح المارة من المواطنين.

يُشار إلى أن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أصدر قرارًا بإخلاء 5 عمارات كائنة في محيط العقار المائل، لحين التأكد من سلامتها الإنشائية، بواسطة لجنة هندسية مُتخصصة، حفاظًا على حياة المواطنين.