تركيا: الزلزال دمر 5775 مبنى في جنوبي البلاد

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن عدد الأبنية المهدّمة جراء الزلازل التي ضربت جنوب البلاد أمس بلغ 5 آلاف و775.

وقال في تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بالعاصمة أنقرة، إن عدد الهزات الارتدادية بلغ 312 هزة بينها 3 فاقت شدتها 6 درجات، و24 هزة راوحت شدتها بين 5 إلى 6 درجات، كما نقلت وسائل إعلام تركية حكومية.

وأشار إلى إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

وأوضح أن 24 ألفا و443 عنصر بحث وإنقاذ يعملون حاليا على انتشال من بقوا تحت الأنقاض في كافة المناطق التي تضررت من الزلزال.

وذكر أوقطاي بأن مطار ولاية أضنة بات بمثابة مركز لوجستي، مبينا أن الطائرات التي تنقل المساعدات وفرق الإنقاذ تهبط في هذا المطار.

وشدد على ضرورة إبقاء الطرقات العامة والفرعية مفتوحة في كافة المناطق، داعيا كافة المواطنين إلى عدم استخدام سياراتهم إلا للضرورة القصوى.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3549 شخصا، فضلا عن إصابة 22168 شخصا.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1602 قتيل و3649 مصاباً.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.