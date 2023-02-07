أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، أن المساعدات العسكرية الهولندية المرسلة لأوكرانيا على مدى الأشهر الستة الماضية، بلغت 1.07 مليار يورو.

وقالت أولونغرين، في رسالة إلى مجلس النواب الهولندي: "بلغت التكلفة الإجمالية للمساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى 24 يناير، حوالي 1.07 مليار يورو".

ويلاحظ أنه من بين هذا المبلغ، تقدر تكلفة الأسلحة والمعدات العسكرية التي قدمتها هولندا لأوكرانيا بنحو 463.8 مليون يورو.

وفي تقرير أولونغرين السابق بتاريخ 16 ديسمبر 2022، كان المبلغ الإجمالي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا 987 مليون يورو.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الهولندية عن تقديم مساعدة لأوكرانيا في عام 2023، بقيمة 2.5 مليار يورو، وفي نهاية شهر يناير، أعلنت هولندا عزمها تزويد كييف بمنظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" وصواريخها.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت لاهاي، أنهم سينظرون في إمكانية تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف – 16"، وكذلك لم يستبعدوا الدفع مقابل توريد دبابات "ليوبارد" الألمانية لكييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.