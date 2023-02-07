الأشعة تحسم مدة غياب الشامي وحمدي عن الإسماعيلي

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تعرض محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي لشد في العضلة الخلفية، صرح بذلك الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.



وأضاف :”عماد حمدي لاعب الوسط أصُيب أيضاً بإجهاد في العضلة الضامة “.

واستكمل تصريحاته :”الثنائي سيخضعان للأشعة والتي سُتحدد مدة غيابها عن صفوف الفريق “.

ويبدأ الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الـ 20 من عمر منافسات مسابقة المحلية.

وكان ميدو قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، فى أعقاب التعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله لحساب الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.