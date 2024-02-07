 وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لسوهاج - بوابة الشروق
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول لسوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 1:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 1:22 م

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (185908) طالبا وطالبة، حضر منهم (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50% (5663) بنسبة 3.08%.

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالبا وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50% (32988) بنسبة (19.07%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/


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