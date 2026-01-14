كوستاريكا تعلن كشف مؤامرة لاغتيال رئيسها

أعلنت حكومة كوستاريكا الثلاثاء أنها كشفت مؤامرة لاغتيال الرئيس رودريجو تشافيز قبيل الانتخابات الوطنية التي يرجح فوز حزبه اليميني فيها.



ونقل خورخي توريس، رئيس مديرية الاستخبارات والأمن القومي في البلاد عن "مصدر سري" إن قاتلا مأجورا تلقى أموالا لاغتيال تشافيز.

وقال المدعي العام كارلو دياز لصحافيين إنه يجري التحقيق مع امرأة مشتبه بها وصفها بأنها "نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي" لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف أنه لا يوجد دليل على وجود صلة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الأول من فبراير.

ودعم شافيز الذي يتمتع بشعبية كبيرة والذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية على التوالي، إحدى وزرائه السابقين لورا فرنانديز، لخلافته.

وتتقدم فرنانديز في استطلاعات الرأي مع حملة لقمع تجار المخدرات الذين يُلقى عليهم باللوم في تصاعد أعمال العنف في الدولة الكاريبية.

وحذّرت جماعات معارضة من احتمال تدخل رئيس السلفادور نجيب بوكيلة في الانتخابات.

ودعا تشافيز بوكيلة لزيارة كوستاريكا لوضع حجر الأساس الأربعاء لسجن ضخم جديد على غرار مركز الاحتجاز لمكافحة الإرهاب في السلفادور الذي يحتجز فيه آلاف الشباب كجزء من الحرب التي يشنها بوكيلة على العصابات الإجرامية.

وذكر العديد من الفنزويليين الذين رُحلوا من الولايات المتحدة إلى هذا السجن العام الماضي، عند إطلاق سراحهم إنهم تعرضوا للتعذيب.