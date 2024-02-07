ماكرون يدعو الفرنسيين إلى الاتحاد ورفض الإرهاب

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواطنيه إلى الوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب.

وقال ماكرون في باريس، اليوم الأربعاء: "دعونا نرفض روح الإرهاب والفوضى والانقسام التي يؤججها الإرهابيون".

وكان ماكرون، يتحدث في مراسم تأبين الفرنسيين الذين سقطوا في هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس على دولة الاحتلال في عملية طوفان الأقصى قبل أربعة أشهر.

وقال: "لن نسمح أبدا لروح الانتقام أن تنمو داخلنا"، مشيرا إلى أن "42 مواطنا فرنسيا قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي".

وكان مسلحو حماس قد اختطفوا أكثر من 200 شخص واقتادوهم إلى قطاع غزة رهائن.

وقال ماكرون، إنه تم إطلاق سراح 4 فرنسيين، ولا يزال ثلاثة آخرون محتجزين في القطاع.

وقال ماكرون: "لا شيء يبرر هذا الإرهاب"، وحث الشعب الفرنسي على "مكافحة الكراهية ومعاداة السامية"، على حد تعبيره.