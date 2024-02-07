أجرى الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو،لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عامين تقريبا.

وكان عدد من وسائل الإعلام الغربية قد طلب إجراء مقابلة مع بوتين، لكن من وجهة نظر الكرملين، فإن كارلسون، وهو من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعد أكثر تعاطفا تجاه روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن كارلسون "يتبنى موقفا مختلفاعن الآخرين، وهو موقف ليس مؤيدا لروسيا بأي حال، وليس مؤيدا لأوكرانيا، بل هو على الأرجح مؤيد لأمريكا".