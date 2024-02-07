«كاف» يدعو حسام حسن لحضور حفل الأساطير بنهائي كأس الأمم الإفريقية

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» لحضور حسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

كما أخطر الاتحاد الإفريقي نظيره المصري بتكريم حسام حسن كأسطورة من أساطير الكرة الإفريقية لما قدمه في مسيرته الكروية .

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل بعد خسارة المنتخب أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بركلات الترجيح 8-7.

ويقام نهائي النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل، 11 من فبراير الجاري، بين الفائز من مواجهتي جنوب إفريقيا أمام نيجيريا وكوت ديفوار أمام الكونغو الديمقراطية لحساب نصف النهائي.