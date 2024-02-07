 نقيب الصحفيين: صلاة الجنازة على الشاعر مجدي نجيب اليوم من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر - بوابة الشروق
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نقيب الصحفيين: صلاة الجنازة على الشاعر مجدي نجيب اليوم من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر

مجدي نجيب
مجدي نجيب

نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 11:49 ص

نعى نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، الشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما.

وكتب البلشي: "البقاء لله.. وداعا للصحفي الكبير والشاعر والمبدع والفنان الجميل الأستاذ مجدي نجيب.. وداعا لشاعر وفنان تشكيلي كبير صنع جانبا كبيرا من وجداننا.. ولزميل صحفي جليل،
وداعا أستاذ مجدي نجيب وخالص العزاء لأسرتك وتلاميذك ومحبيك وللزملاء في الإذاعة والتلفزيون".

واستكمل: "وشكرا لكل من عاون في محنة مرضه الأخيرة.. صلاة الجنازة اليوم من السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

كما نعاه الفنان خالد منيب على حسابه الرسمي بفيسبوك وكتب: "آل منيب تنعى أسرة الفنان مجدي نجيب.. توفي إلى رحمة الله تعالي الشاعر الكبير مجدي نجيب. الجنازة من مسجد السيدة نفيسة اليوم صلاة العصر.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له".


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