فشل مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء في تمرير مشروع قانون تمويل مستقل كان من شأنه أن يوفر مساعدات لإسرائيل بقيمة 6ر17 مليار دولار.

وبسبب المقاومة من قبل أعضاء من المجلس لمشروع القانون، اضطر رئيس المجلس مايك جونسون إلى طرح مشروع القانون بموجب إجراء يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بما في ذلك 72 ديمقراطيا على الأقل، لكن مشروع القانون رُفض بأغلبية 250 صوتا مقابل 180 صوتا، بحسب شبكة (سي إن إن).

يذكر أن البيت الأبيض أعلن، الاثنين، في بيان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل.

وأضاف البيان: "أمضت الإدارة أشهرا في العمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للتوصل إلى اتفاقية أمنية وطنية تؤمن الحدود وتوفر الدعم لشعبي أوكرانيا وإسرائيل، مع توفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين المتضررين من الصراعات في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "بدلا من العمل بحسن نية لمعالجة تحديات الأمن القومي الأكثر إلحاحا، فإن مشروع القانون هذا يعد مناورة سياسية أخرى".وأكد بيان البيت الأبيض أن "أمن إسرائيل يجب أن يكون مقدسا، وليس لعبة سياسية".

ووصف البيان مشروع القانون بأنه "خدعة لا تفعل شيئا لتأمين الحدود، ولا لمساعدة شعب أوكرانيا في الدفاع عن نفسه ضد عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وتفشل في دعم أمن المعابد اليهودية والمساجد والأماكن العبادة، ويمنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين، وغالبيتهم من النساء والأطفال".