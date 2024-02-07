تحدث حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إصابة محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأبيض، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية: «الونش من اللاعبين الرجالة بالفريق وأتمنى شفائه وعودته في أسرع وقت إلى الملاعب مرة أخرى».

وأضاف: «الونش هيسافر إلى ألمانيا خلال يومين، لكي يجري العملية الجراحية في الرباط الصليبي، وتواصلنا مع الطبيب المعالج».

وتابع رئيس الزمالك: «كل اللاعبين في الدفاع بفريقنا على قدر المسؤولية، وعندهم شغف كبير لتعويض غياب الونش».

وبسؤاله عن سبب توقف صفقة المهاجم السوري محمود الأسود، قال: «الحقيقة من حق الجماهير إنها تتابع وتطالب بلاعبين وده حقهم علينا ومتفاهمين الموقف، لكن إحنا كنا شغالين في الملف الأهم وهو المدرب، ولما تم التعاقد مع جوزيه جوميز رفعنا أيدينا من ملف الصفقات».

وأكمل: «عندما وصل المدرب أخبرنا أنه سيكتفي بهذا العدد من الصفقات، وهيقدر يوظف اللاعبين في كل الأماكن، لذلك توقفت الصفقة».

وأتم: «كلنا نفسنا نعمل كل حاجة علشان الزمالك، لكن زي ما قولت ده كان قرار المدرب وإحنا رفعنا أيدينا».