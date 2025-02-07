في يومه الأخير، استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 ندوة بعنوان "فلسطين الطوفان القادم ومعجم مختصر"، قدمها اللواء د. محمد زكي الألفي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

وأشاد عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين الأسبق وعضو المجلس الأعلى للإعلام، بأسلوب المؤلف في تحويل اللغة العامية إلى لغة مثقفة يسهل الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الكتاب يقدم تسلسلًا تاريخيًا منذ ما قبل النكبة، موضحًا أن هناك مخططًا قائمًا منذ عام 1880 يستهدف العالم العربي، وإذا لم ندرك ذلك، فـ"الطوفان قادم" للجميع.

وتناول سلامة رصد الكتاب للأحداث التاريخية، بدءًا من وعد بلفور 1917 مرورًا بحروب 1948 و1956 و1967 و1973، مؤكدًا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تريد وضع حدود لنفسها، وتسعى للتوسع بلا سقف، مما يجعل توسعها العدواني نحو شبه الجزيرة العربية والنهر إلى البحر أمرًا غير مستبعد، فهي "دولة كاذبة ومخادعة تتحدث عن السلام ولا تمارس إلا الحرب".

كما ناقش سلامة الجدل حول مسؤولية الفلسطينيين فيما حدث، موضحًا أن الكتاب يقدم إجابات شافية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى دائمًا لإفشال أي اتفاق لوقف إطلاق النار، ما يعكس سياستها العدوانية المستمرة.

وأكد أن أهمية الكتاب تكمن في كونه مرجعًا للمثقفين والسياسيين والعسكريين، حيث يعيد ترتيب الحقائق بوضوح، لافتًا إلى تناوله لموضوع سيناء وحلم إسرائيل بالسيطرة على المنطقة، بل وامتداد نفوذها ليشمل نهر النيل ضمن رؤيتها المستقبلية.

من جانبها، شددت د. مروى ياسين، أستاذ الإعلام، على أهمية "معجم المصطلحات" المرافق للكتاب، مشيرة إلى خطورة "حرب المصطلحات" التي تروجها وكالات الأنباء للتأثير على الوعي الجمعي بطرق ناعمة وخفية، ما يستدعي توضيح المفاهيم بدقة للإعلاميين والسياسيين وقادة الرأي.

كما وجه د. حسن إبراهيم يحيى، رئيس اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، شكره للمؤلف، موضحًا أن تحرير المصطلحات من قبل متخصص خاض التجربة العملية يختلف تمامًا عن التعريفات النظرية، مستشهدًا بالفارق بين التعريف الأكاديمي للحرب وتجربتها الفعلية على أرض الواقع.

من جانبه، أشار محمد عبد الرازق، صاحب دار نشر "ليدرز"، إلى التحديات التي يواجهها مجال النشر، مؤكدًا أن جودة المحتوى دفعت الدار إلى نشر الكتابين لما لهما من دور في رفع الوعي المجتمعي، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير على معرض الكتاب يعكس اهتمام الجمهور بالثقافة والأدب، ما يعزز بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة المؤامرات الخارجية.

وفي ختام الندوة، التي أدارتها الإعلامية هدى عبد العزيز، المدير التنفيذي لراديو مصر، أجاب اللواء د. زكي الألفي عن أسئلة الحضور من مصر وسلطنة عمان والجزائر وتونس في نقاش مفتوح، موضحًا أن "فلسطين الطوفان القادم" ليس مجرد كتاب، بل وثيقة تاريخية تسرد جذور القضية اليهودية منذ بدايتها، ليكون القارئ على دراية شاملة بجميع أبعادها.