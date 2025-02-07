 ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها مع إسرائيل


نشر في: الجمعة 7 فبراير 2025 - 10:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 فبراير 2025 - 10:01 ص

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أمرا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها بشأن إسرائيل، الحليف الوثيق للولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية كما لا تعترفان بها. وإسرائيل حليف مقرب للولايات المتحدة، وأصدرت المحكمة في الآونة الأخيرة أمرا بالقبض على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بسبب تصرفاته تجاه الفلسطينيين في غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023.

وينص أمر ترامب على أن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية تشكل "سابقة خطيرة". وتشمل العقوبات منع مسؤولي المحكمة من دخول الولايات المتحدة.


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