محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة قوافل الخير لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

أطلق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم، مبادرة "قوافل الخير"، التي تنظمها محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه المبادرة تأتي في إطار توحيد جميع الجهود المخلصة لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في جميع أحياء الإسكندرية، لا سيما في ظل أجواء البرد القارس التي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة من العام، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظَّم.

وثمَّن محافظ الإسكندرية الدور الفعَّال لمؤسسات المجتمع المدني في توفير السلع للمواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، مضيفًا أنه أصدر تكليفات إلى الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بالبدء الفوري، وبالتنسيق مع المجتمع المدني، في توزيع السلع الغذائية والبطاطين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، بدأت القافلة اليوم بتوزيع 1000 جوال مواد غذائية و500 بطانية، وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة من خلال بحث حالتهم ميدانيًا. واستهدفت الدفعة الأولى توزيع 500 جوال مواد غذائية بمناطق "مينا البصل، غيط العنب، وكرموز" بنطاق حي غرب، بينما استهدفت الدفعة الثانية توزيع 500 جوال مواد غذائية و500 بطانية بمناطق "المكس، وادي القمر، والدخيلة" بنطاق حي العجمي.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تتزامن مع جهود محافظ الإسكندرية لحشد الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال المنافذ، وأسواق اليوم الواحد، ومعارض "أهلا رمضان"، والمجمعات الاستهلاكية.