السلطات الأمريكية تبحث عن طائرة مفقودة على متنها 10 أشخاص في آلاسكا

بحثت السلطات الأمريكية، مساء أمس الخميس، في ريف آلاسكا عن طائرة ، اختفت وعلى متنها عشرة أشخاص.

وتم الإبلاغ عن اختفاء الطائرة بيرينج إير كارافان، في حوالي الساعة الرابعة عصر أمس الخميس ، أثناء توجهها من مدينة أونالاكليت إلى مدينة نوم وعلى متنها تسعة ركاب وطيار، حسب إدارة السلامة العامة في ولاية آلاسكا. ويعمل المسؤولون على تحديد آخر إحداثياتها المعروفة.

ويبلغ عدد سكان مدينة أونالاكليت حوالي 690 نسمة في غرب ولاية آلاسكا، التي تبعد حوالي 150 ميلا(حوالي 240 كيلومترا) جنوب شرق مدينة نوم، و395 ميلا(حوالي 640 كيلومترا) شمال غرب مدينة أونكوريج.

وذكرت إدارة إطفاء الحرائق التطوعية في مدينة نومي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تجري عملية بحث من مدينة نوم إلى منطقة وايت ماونتن.

وأضافت "بسبب سوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية، فإن عمليات البحث الجوي محدودة في الوقت الحالي" ونصحت الإدارة المواطنين بعدم تشكيل فرق بحث خاصة بهم نظرا لأن الطقس خطيرا للغاية.