الأهلي يوضح تطورات جديدة بشأن حالة أشرف داري

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كشف نادي الأهلي عن تطورات جديدة بشأن حالة المدافع المغربي، أشرف داري، لاعب الفريق.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن داري بدأ في المشاركة تدريجيا بالتدريبات الجماعية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش.

وأضاف أن اللاعب المغربي اجتاز برنامج العلاج الطبيعي ومرحلة التأهيل البدني، قبل أن يخضع لفحص طبي؛ للتأكد من تعافيه تماما قبل المشاركة في المران.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على بتروجت 2-1 أمس الخميس، لينفرد مؤقتا بقمة جدول الترتيب.