تُقام اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد موناكو فى الجولة الـ 21 ببطولة الدوري الفرنسي، ولقاء مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي فى الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X بلد الوليد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X فيردر بريمن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت X ستاد بريست – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان X موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

العروبة X الوحدة – الساعة 3 عصرا على قناة SSC 1

النصر X الفيحاء – الساعة 5:20 مساء على قناة SSC 1

الأهلي X الفتح – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري القطري

الأهلي X قطر – الساعة 3:30 عصرا على قناة الكأس القطرية

أم صلال X السد – الساعة 5:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1

الدحيل X الوكرة – الساعة 5:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2

مواعيد مباريات الدوري الاماراتي

العروبة X الجزيرة – الساعة 6 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة X بيراميدز – الساعة 5 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

حرس الحدود X إنبي – الساعة 5 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

طلائع الجيش X الجونة – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

الزمالك X الإسماعيلي – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT 1