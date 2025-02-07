محافظ الدقهلية يعلن استمرار سوق اليوم الواحد أسبوعيا لدعم المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عقب صلاة الجمعة، سوق اليوم الواحد أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس في المنصورة، مؤكدًا استمرار السوق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابةً لمطالب المواطنين، بهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، بالتنسيق مع وزارة التموين.



وأشار المحافظ إلى أنه ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة الدقهلية، سيتم توسيع تجربة سوق اليوم الواحد تدريجيًا لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة بحلول شهر رمضان المبارك، مما يساهم في توفير المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح أن السوق الحالي بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا، إلى جانب السلع التموينية، الخضروات، الفاكهة، واللحوم، مؤكدًا أن الأسعار المخفضة تصل إلى 30%، مع تخفيضات أكبر على بعض المنتجات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الدعم والرعاية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية.



وخلال جولته، وجه المحافظ الشكر للجهات المعنية التي ساهمت في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في جولته: الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، اللواء محمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة، اللواء عماد عبد الله، السكرتير المساعد للمحافظة.