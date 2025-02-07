ترامب: لا داعي للعجلة في تنفيذ خطتي بشأن غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدد من الصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه "لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحه المثير للجدل بشأن القطاع، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل الوضع الجغرافي والديموغرافي بعد انتهاء الحرب.

ويأتي تصريح ترامب بعد أيام من كشفه عن خطة تتضمن ترحيل الفلسطينيين إلى دول مجاورة، وهي المقترحات التي أثارت رفضًا دوليًا واسعًا، وسط تحذيرات من أن تنفيذها سيعني فرض تهجير قسري لسكان القطاع.

من جهة ثانية، قال مسئول كبير بوزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الوزير ماركو روبيو سيسافر إلى مؤتمر ميونخ للأمن وإلى كل من إسرائيل والإمارات وقطر والسعودية في الفترة من 13 إلى 18 فبراير.

وذكر المسئول الأمريكي أن روبيو سيناقش خلال الجولة الوضع في غزة وتداعيات الحرب، وسيواصل نهج ترامب في محاولة حلحلة الوضع الراهن في المنطقة.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

ووصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذه الرؤية بأنها "خطة اليوم التالي للحرب"، مما عزز المخاوف من أن المشروع قد يكون مقدمة لتغيير جذري في خريطة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تحت غطاء إعادة الإعمار.

وتواجه خطة ترامب انتقادات واسعة، إذ يرى مراقبون أنها تتجاوز الحلول السياسية التقليدية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يهدد حقوق الفلسطينيين ويفتح الباب أمام موجة نزوح قسري غير مسبوقة في المنطقة.