3 أرقام لصلاح من فوز ليفربول على توتنهام

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه على توتنهام 4-0 في إياب نصف النهائي، ليعوض خسارته في مباراة الذهاب 1-0 ويتأهل إلى النهائي.

- كانت تمريرته الحاسمة في هذه المباراة هي الأولى له في كأس الرابطة منذ أكتوبر 2014، حين صنع هدفًا لديدييه دروجبا مع تشيلسي في مواجهة شروزبري تاون.

- بلغ محمد صلاح الرقم 10 في عدد الأهداف التي صنعها لكودي جاكبو مع ليفربول، ليصبح ثالث لاعب يصنع له 10 أهداف أو أكثر بعد ساديو ماني (17) وروبرتو فيرمينو (14).

- سجل صلاح 8 ركلات جزاء في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد يسجله لاعب من ليفربول في موسم واحد منذ موسم 2013-2014، حين سجل ستيفن جيرارد 11 ركلة جزاء.