اتهمت الولايات المتحدة، الجمعة، الصين بإجراء تجربة نووية سرية في عام 2020، في الوقت الذي تدعو فيه إدارة ترامب إلى اتفاقية أوسع نطاقًا للأسلحة النووية تشمل الصين وروسيا.

ويأتي هذا الاتهام بعد يوم واحد من انتهاء صلاحية آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يترك أكبر قوتين نوويتين في العالم دون قيود على ترسانتيهما للمرة الأولى منذ عقود، بحسب شبكة "سي .إن.إن.عربية" الإخبارية الأمريكية.

وقد أوضح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبار المسئولين في إدارته أنهم لن يلتزموا بعد الآن بقيود معاهدة "نيو ستارت"، وبدلًا من ذلك، جادلوا بأنهم بحاجة إلى اتفاقية جديدة لمواجهة التهديدات من موسكو وبكين، وكان ترامب قد دعا العام الماضي إلى استئناف التجارب النووية الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الخارجية لشئون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس دينانو، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر عالمي لنزع السلاح في فيينا، الجمعة: "اليوم، أستطيع أن أكشف أن الحكومة الأمريكية على علم بأن الصين أجرت تجارب تفجير نووي، بما في ذلك التحضير لتجارب بقوة تفجيرية محددة تُقدر بمئات الأطنان".

وقال دينانو، دون تقديم مزيد من التفاصيل: "أجرت الصين تجربة نووية واحدة ذات عائد انفجاري في 22 يونيو 2020".

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى سابقًا لشبكة "سي.إن.إن" إن المعلومات المتعلقة بتجربة الصين عام 2020 قد رُفعت عنها السرية.

واتهم دينانو الجيش الصيني بالسعي إلى "إخفاء التجارب النووية من خلال التعتيم على الانفجارات، لأنه يدرك أن هذه التجارب تنتهك التزامات حظر التجارب النووية".

وأضاف: "استخدمت الصين تقنية الفصل - وهي طريقة لتقليل فعالية المراقبة الزلزالية - لإخفاء أنشطتها عن العالم". ووفقًا للخبراء، تحدث عملية الفصل عندما يتم حفر كهف كبير لتقليل النشاط الزلزالي الناتج عن الانفجار النووي، مما يجعل من الصعب اكتشافه.

وقال مسئول رفيع في منظمة تعمل على مراقبة تجارب الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم في بيان، الجمعة، إن نظامهم "لم يرصد أي حدث يتوافق مع خصائص انفجار تجربة سلاح نووي" في 22 يونيو 2020.

ورداً على سؤال بشأن مزاعم إجراء تجارب نووية سرية، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن العاصمة إن الصين "تتبع سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولاً، واستراتيجية نووية تركز على الدفاع عن النفس، وتلتزم بوقف التجارب النووية".