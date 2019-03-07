دراجي يحذر من عواقب عدم اليقين بشأن إيطاليا على أوروبا

حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" من أن عدم اليقين بشأن الوضع المالي لإيطاليا يؤثر على اقتصاد منطقة اليورو نتيجة المواجهة بين بروكسل وروما بشأن حالة المالية العامة في إيطاليا.

وأشار دراجي -في حديثه في مؤتمر صحفي في فرانكفورت - إلى مجموعة من العوامل الخارجية التي تلقي بظلالها على منطقة اليورو، ومن بينها تباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع الثقة نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح دراجي أن عوامل محددة في منطقة اليورو تهدد أيضا النمو، "ومن بينها بالتأكيد إيطاليا"، مضيفاً ، أن هناك عاملا آخر هو حالة الضعف التي يشهدها قطاع انتاج السيارات الألماني.