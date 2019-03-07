استطلاع: النساء يمثلن نحو 17% فقط من أعضاء مجالس الإدارات بشركات ألمانية متوسطة

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كشف استطلاع حديث أنه لا يزال يهيمن الرجال على المناصب الإدارية العليا في الشركات متوسطة الحجم بألمانيا .

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شركة "إرنست & يونج" للاستشارات الاقتصادية بمدينة شتوتجارت جنوبي ألمانيا أن 17.1% تقريبًا فقط من أعضاء إدارات هذه الشركات هن نساء، علمًا بأن نسبتهن كانت 16.3% قبل عام.

وأظهر الاستطلاع أن الرجال وحدهم يحددون نهج العمل في ثلث الشركات متوسطة الحجم، وأن ثلثي الشركات فقط لديها سيدة على الأقل في مجلس الإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع شركة "إرنست & يونج" شمل 1500 شركة متوسطة الحجم يتراوح عدد الموظفين بها بين 30 إلى ألفي موظف ويتراوح حجم مبيعاتها السنوية بين 20 مليون يورو ومليار يورو.

وبحسب تقييم شركة "إرنست&يونج" فإن النساء يشغلن 15% من المناصب في مجالس الإدارة بشركات مسجلة في مؤشر "داكس" وهو المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت الألمانية ويضم أكبر 30 شركة ألمانية.

وتتراجع نسبة النساء في هذه المناصب، كلما تراجع حجم الشركة، ففي مؤشر داكس للشركات متوسطة الحجم (إم داكس) تبلغ النسبة 8 بالمئة فقط، وفي مؤشر داكس للشركات صغيرة الحجم "إس داكس" تبلع النسبة 5% فقط.



