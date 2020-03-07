السعودية: السماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن السديس أكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، مشيرا إلى الانتباه إلى حرص القيادة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.