 النمسا تمدد حظر هبوط طائرات بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا - بوابة الشروق
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النمسا تمدد حظر هبوط طائرات بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 مارس 2021 - 7:23 م | آخر تحديث: الأحد 7 مارس 2021 - 7:23 م

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأحد، عن تمديد حظر الهبوط الحالي لطائرات الركاب من البرازيل وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة حتى منتصف ليل 21 مارس الجاري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم، أن القرار جاء بسبب استمرار معدل الإصابات المرتفع بسلالات كورونا المتحورة من الدول الثلاث والتي أصبحت تشكل النسبة الغالبة من الإصابات الجديدة بالوباء في البلاد.

وأوضح البيان أن التمديد الجديد هو الثالث على التوالي، وكان آخر تمديد حتى اليوم 7 مارس، مشيرا إلى أن القرار اتُخذ بعد التشاور مع الخبراء ومسئولي وزارة الصحة.

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