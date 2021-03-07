عضو مجلس الشؤون الخارجية: مصر والسودان أظهرتا أنهما جبهة واحدة في ملف سد النهضة

قال محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن السودان ليس مجرد بلد شقيق بالنسبة لمصر، وإنما امتداد طبيعي وعمق استراتيجي، وكذلك العكس.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أنه متفائل بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مؤكدًا أهمية توقيت الزيارة.

وأوضح أن هذه الزيارة تتم في ظروف تهديد مشارك، خصوصًا فيما يتعلق بالتعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة، ذاكرًا أن مصر والسودان في المرحلة الماضية أرسلتا رسالات واضحة أنهما جبهة واحدة تجاه هذا التهديد.

وذكر أن كل ما تم بحثه في زيارة الرئيس السيسي للخرطوم أمور حيوية، موضحًا أن العلاقات ليست مجرد زيارات أو توقيع على مذكرات تفاهم، وإنما حركات مادية ملموسة تخدم التقارب بين البلدين.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر وعدد من المسؤولين بالدولة.

وشهدت الزيارة عقد قمة مصرية سودانية، فضلاً عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيدًا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.