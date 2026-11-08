نجل محمد الحلو: والدي يغادر المستشفى بعد تركيب 5 دعامات وتوقف قلبه مرتين

كشف حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، عن آخر التطورات الحالة الصحية لوالده، وذلك بعد إجرائه لعملية قسطرة في القلب ركّب خلالها 5 دعامات، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الفنان محمد الحلو يخرج من المستشفى الأحد، واصفًا ما حدث بـ«المعجزة الطبية» خاصة بعدما توقف قلبه مرتين.

ولفت إلى توقف عضلة قلب الفنان محمد الحلو مرتين قبل انتقالهم لمستشفى المعادي العسكري، لإجراء القسطرة وتركيب 5 دعامات، قائلًا: «الحمد والشكر لله، الدعاء اللي بابا خده، هو ما جبر بخاطرنا».



وسبق أن خضع الفنان محمد الحلو، لعملية قسطرة في القلب، جرى خلالها تركيب 5 دعامات، إثر إصابته بانسداد في 3 من شرايين القلب.

وكان الفنان محمد الحلو قد نُقل إلى العناية المركزة إثر تعرضه لوعكة صحية، وسط مطالبات من أسرته لجمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وجاءت الوعكة الصحية بعد مشاركته في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث أحيا حفلين غنائيين، الأول على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، والثاني على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.