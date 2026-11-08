رئيس وزراء بريطانيا ينعي ضحايا هجوم كراكوف وبينهم بريطاني

أعرب رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام عن صدمته وحزنه بعد تأكيد أن مواطناً بريطانياً كان من بين ستة أشخاص لاقوا حتفهم خلال حادث إطلاق نار جماعي في مدينة كراكوف البولندية.

ولا يزال المشتبه به في الهجوم، وهو مواطن بولندي يبلغ من العمر 25 عاما، في المستشفى في حالة خطيرة. وتعتقد السلطات أنه كان متأثرًا بـ"أفكار اليمين المتطرف"، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقال قائد الشرطة البولندية ماريك بورون إن أربع نساء ورجلين لاقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم مواطن بريطاني.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أعلن بورون عن إصابة 16 شخصاً، من بينهم ضابطا شرطة والجاني نفسه، مشيراً إلى أن من بين الضحايا 11 مواطناً بولندياً و5 أجانب.

وتابع "هناك ستة قتلى، أربع نساء ورجلان- ثلاثة بولنديين، ومواطن بريطاني واحد، وشخصان لم يجر التعرف على هويتهما بعد".

وبعد أن تبين أن مواطناً بريطانياً كان من بين القتلى، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن تقديره لضحايا الهجوم.

وقال بيرنام: "أشعر بالصدمة والحزن إزاء حادث إطلاق النار المروع الذي وقع اليوم في كراكوف".

وتابع "أتوجه بخالص مواساتي وتعاطفي إلى أسر الضحايا، وإلى جميع المصابين، وإلى كل المتضررين من هذا العنف الذي لا معنى له".

وأضاف "تقف المملكة المتحدة متضامنة مع الشعب البولندي".

ولم يجر التعرف على هوية المشتبه به بعد، لكن السلطات أكدت أنه رجل بولندي يبلغ من العمر 25 عاما.