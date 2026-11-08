قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن البعض يتصور أن إثيوبيا تطلب مساهمة مصر معها في بناء السدود الجديدة، والتسامح في مسألة منحها منفذا بحريا على البحر الأحمر، مقابل التفاوض حول مياه النيل، مشيرا إلى أن ما تفعله إثيوبيا «عمليات مناورة».

وأضاف خلال برنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر فضائية «الشمس» أن مصر ترفض تماما القبول بمثل هذه المقايضة المطروحة.

وتابع: «مصر لن تقبل هذه المقايضة؛ لأنه لا مقايضة على حق، ومياه النيل حق لا يمكن المقايضة عليه.. وإذا قايضنا عليه اليوم سوف تكون هناك طلبات أخرى».

وشدد أن «الإثيوبيون ليسوا صادقين»، مشيرا إلى أن «المنطقة سوف تمر بمشاكل كثيرة، ولكن مصر لن تتخلى عن حقوقها في مياه النيل ولن تضيع هذه الحقوق».

وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، إن «على مصر أن تسهم بإيجابية في تحقيق مشاريعنا التنموية، والمساهمة أيضا في بناء السدود الجديدة التي نبنيها»، مضيفا: «يجب أن تسهم مصر في حصول إثيوبيا على منفذ بحري، حينها ستكون هناك فرصة لخلق تفاهم فيما يخص ملف مياه النيل».

وأضاف أن مصر كان ينبغي أن تتشاور مع أديس أبابا قبل تشييد السد العالي، لكنها مضت في المشروع رغم المخاوف التي أبدتها إثيوبيا آنذاك، على حد زعمه.