جوتيريش قبيل قمة المناخ بتركيا: وصلنا إلى لحظة الحقيقة

مع انطلاق مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ في تركيا يوم غد الاثنين، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة عاجلة إلى قادة العالم قائلا: "هذه هي لحظة الحقيقة".

وطوال العقد الماضي، دأب جوتيريش على إطلاق تحذيرات قاتمة وصارمة بشأن التغير المناخي الناجم عن حرق الوقود الأحفوري كالنفط والغاز، مستخدماً مصطلحات تدق ناقوس الخطر؛ فقبل ثلاث سنوات، قال حتى: "لقد حان عصر الغليان العالمي"، في إشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة، وكلاهما من نتائج تغير المناخ.

لكن هذه المرة، ستكون هذه آخر خطبة له حول الاحتباس الحراري العالمي بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة، حيث تنتهي ولايته الثانية والأخيرة في نهاية العام الجاري.

ويبدو الشعور بالإلحاح واضحًا في عالم تشهد فيه موجات الحرارة القاتلة والعواصف والفيضانات والجفاف تفاقمًا وسط ارتفاع مستمر في درجات الحرارة، وفوق كل ذلك، ظاهرة النينو، وهي نمط مناخي طبيعي يؤدي إلى اضطراب الأنظمة الجوية في جميع أنحاء العالم.

وقال جوتيريش إنه سيقول لقادة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المعروف باسم "كوب 31"، والمقرر عقده في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري: "هذه هي لحظة الحقيقة. لم يعد بإمكاننا الانتظار، ولم يعد بإمكاننا إجراء مناقشات لا نهاية لها يحاول فيها الجميع إلقاء المسؤولية على عاتق الآخرين. على الجميع بذل المزيد من الجهد، وعلى الجميع بذل المزيد من الجهد الآن".

وتحمل رسالة "لحظة الحقيقة" ثقلًا كبيرًا لدرجة أن الأمين العام استخدم هذه العبارة ثلاث مرات في غضون 20 دقيقة خلال مقابلة حصرية أجراها مؤخرًا مع وكالة أسوشيتد برس (ا ب) من قاعة المؤتمرات الخاصة به في الطابق 38 بمقر الأمم المتحدة. وتحدث عن جهده الأخير في مكافحة تغير المناخ، وعن فترة ولايته التي استمرت عشر سنوات، والتي أصبح خلالها أحد أبرز المدافعين الذين يحثون الدول - التي غالبًا ما تكون مترددة - على بذل المزيد من الجهد للحد من انبعاثاتها من الغازات التي تحتجز الحرارة.