الطاقة السعودية: لا إصابات أو وفيات جراء محاولة استهداف مبنى تابع لأرامكو بالرياض

صرح مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، بأن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض اليوم الأحد، لمحاولة استهداف.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أوضح المصدر أن محاولة الاستهداف نتج عنها سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه دون وقوع أي إصابات أو وفيات، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض.

وأفاد عدة شهود لوكالة «فرانس برس» أنّ مركز الملك عبدالله المالي في الرياض استُهدف بهجوم الحوثيين صباح الاحد، مع تضرر مبنى أرامكو في المنطقة.

وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة: «تم استهداف برج أرامكو في كافد» في إشارة إلى الاسم المتداول للمركز استنادا إلى اختصار اسمه باللغة الإنجليزية. وأكّد شاهدان آخران وقوع أضرار في المبنى الزجاجي.

وفي السياق ذاته، قال شاهد وثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن برجا في مركز الملك عبد الله المالي في ⁠العاصمة السعودية الرياض تعرض لأضرار بسبب مقذوف، اليوم الأحد.