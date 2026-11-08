شركة موبكو للأسمدة تؤكد زيادة الحكومة نسبة خفض كميات الغاز للمصانع إلى 33%

أكدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، أن الحكومة المصرية خفضت كميات الغاز الطبيعي للمصنع اعتبار من اليوم الأحد بنسبة ٣٣%، مقابل 20% فى بدء تطبيق إجراءات التقليص في الأول من نوفمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم، إنه بالإشارة إلي ما تم تداوله بخصوص تخفيض امدادات الغاز الطبيعي للشركة إلى ٣٣، نحيطكم علماً بأنه تم موافاتنا نحيطكم علماً بأنه تم موافاتنا بتخفيض كميات الغاز الطبيع.

وأضافت الشركة أن العمليات التشغيلية والإنتاجية تدار وفقاً للكميات المتاحة من الغاز الطبيعي وبما يحقق استمرارية التشغيل.

وأكدت شركة موبكو الأسمدة، على أن الشركة ملتزمة بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في حينه وفقاً لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وكانت الشرق بلومبرج قد نقلت عن مسؤول حكومي، أن الحكومة المصرية أخطرت شركات "أبو قير للأسمدة" و"مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)" و"المصرية للأسمدة" بزيادة نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى نحو 33% اعتباراً من اليوم الأحد، بدلاً من 20% منذ بدء تطبيق إجراءات التقليص في الأول من نوفمبر الجاري، بما يعادل وقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، على أن يستمر الخفض لأجل غير مسمى،

وفى بداية نوفمبر الجاري، أكدت مصانع الأسمدة العاملة في السوق المحلية توقف إمداداتها من الغاز الطبيعي بنحو 20% بداية من شهر نوفمبر الجاري، وسط تأثير محدود على عملياتها الإنتاجية، وفقا لإفصاحات رسمية أرسلتها الشركات للبورصة.

وتضمنت قائمة الشركات التي أكدت توقف الإمدادات حينها كلا من: مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة الصناعات الكيماوية "كيما"، في حين لم تصدر أبو قير للأسمدة أو سيدبك للبتروكيماويات أي بيانات بخصوص هذا الأمر.



