السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض.

وأفاد عدة شهود لوكالة «فرانس برس» أنّ مركز الملك عبدالله المالي في الرياض استُهدف بهجوم الحوثيين صباح الأحد، مع تضرر مبنى أرامكو في المنطقة.

وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة: «تم استهداف برج أرامكو في كافد» في إشارة إلى الاسم المتداول للمركز استنادا إلى اختصار اسمه باللغة الإنجليزية. وأكّد شاهدان آخران وقوع أضرار في المبنى الزجاجي.

وفي السياق ذاته، قال شاهد وثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن برجا في مركز الملك عبد الله المالي في ⁠العاصمة السعودية الرياض تعرض لأضرار بسبب مقذوف، اليوم الأحد.



ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.