منتخب مصر يحجز مقعده في ربع نهائي بطولة العالم للتنس تحت 16 عامًا

حقق منتخب مصر للتنس فوزًا على نظيره الهندي بنتيجة 3-2، ليواصل مشواره في بطولة العالم تحت 16 عامًا (Davis Cup Juniors)، المقامة على ملاعب نادي سماش الرياضي بالقاهرة، وسط تألق لافت لمحمد جنيدي، لاعب نادي بورفؤاد، الذي قدم مستويات مميزة في منافسات الفردي والزوجي.

ونجح محمد جنيدي في تحقيق الفوز على تافيش باهوا بنتيجة 1-2 في مباراة الفردي، قبل أن يعود ويحسم مواجهة الزوجي برفقة زميله يونس معوض بنتيجة 0-2، ليقود المنتخب المصري لتحقيق انتصار جديد أمام الهند.

وكان منتخب مصر قد قدم مشوارًا مميزًا في دور المجموعات، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز على صربيا وكندا وأستراليا بنتيجة 3-0، ليحسم صدارة مجموعته ويتأهل إلى الدور ربع النهائي، وسط تألق محمد جنيدي في منافسات الفردي والزوجي، خاصة خلال مواجهة أستراليا.

ورغم خسارة المنتخب المصري أمام التشيك بنتيجة 1-2، واصل جنيدي عروضه القوية، ونجح في تحقيق فوز مميز خلال منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

كما افتتح المنتخب المصري انتصاراته أمام الهند بالفوز على ريبهاف ساروهـا بنتيجة 4-6 و4-6 و0-10، قبل أن يحسم أبطال مصر المواجهة لصالحهم بنتيجة 3-2، ليضربوا موعدًا في المنافسة على المركزين الخامس والسادس.

ويواصل محمد جنيدي، لاعب نادي بورفؤاد، تقديم مستويات مميزة مع المنتخب الوطني، بعدما لعب دورًا بارزًا في انتصارات مصر بالبطولة، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته في منافسات التنس.