الحرس الثوري: خطة أمريكا الجديدة لخنق اقتصاد إيران لن تنجح

قال متحدث باسم الحرس الثوري، لوكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحقيق أهدافها المتمثلة في حصار اقتصاد إيران وإغلاق طرقها التجارية، لأن طهران اتخذت استعدادات واتصالاتها وثيقة مع جيرانها.

وكان المتحدث حسين محبي، يرد على قوة مهام (آيرون جيت)، أو البوابة الحديدية، التابعة للجيش الأمريكي والتي تم إطلاقها لتشديد الخناق على نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها البرية وعبر بحر قزوين.

وأضاف: «خطة البوابة الحديدية ليست سوى تلاعب بالألفاظ.. لا يستطيع الأمريكيون تحقيق أهدافهم المتمثلة في فرض ضغوط اقتصادية شديدة للتسبب في انهيار اقتصادي في إيران، من خلال هذا النهج».

في السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني إلغاء القيد الذاتي المفروض على مدى صواريخه الباليستية، والبالغ 2000 كيلومتر (1200 ميل)، في إشارة إلى احتمالية سعي طهران لتطوير منظومات صاروخية قادرة على بلوغ أهداف أكثر بعدًا، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب شاملة مجددًا.

وردًا على سؤال طُرح خلال مؤتمر صحفي في طهران بشأن المدى المحدد للصواريخ، قال حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: «لقد رُفع هذا القيد بالنسبة لنا».

ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت إيران تمتلك بالفعل صواريخ تتجاوز هذا المدى، مكتفيًا بالقول إن بلاده ستُظهر هذه القدرات عمليًا بدلًا من الاكتفاء بالإدلاء بالتصريحات، بحسب ما نقلت عنه وكالة «أسوشيتد برس» وشبكة «إيه بي سي نيوز».

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري بعد أيام من تحذير المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، من أن «أي تهديد أيًا كان نوعه أو مستواه، صادر عن الولايات المتحدة أو إسرائيل، سيُقابل برد لا تحكمه حدود جغرافية».

ولا يُعرف عن إيران امتلاكها صواريخ تتخطى حاجز الـ 2000 كيلومتر، إلا أن مسئولين أمريكيين أفادوا سابقًا بإمكانية أن توظف طهران تقنيات برنامج الفضاء لتصنيع صواريخ باليستية عابرة للقارات.