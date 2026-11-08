انطلاق الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة

تحت شعار: «الابتكار والاستثمار والأثر: نحو مرحلة جديدة من التعاون العربي الصيني» نظم قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ، ووزارة الصحة بجمهورية الصين الشعبية.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار حرص مجلس وزراء الصحة العرب على تعزيز أواصر التعاون العربي الصيني في المجال الصحي، وتطوير آليات الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في دعم النظم الصحية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة في الدول العربية والصين.

ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسئولين بوزارات الصحة في الدول العربية الأعضاء، إلى جانب وفد صيني يضم مسئولين بوزارة الصحة والجهات المعنية، فضلاً عن نخبة من الأكاديميين والباحثين وممثلي المراكز البحثية المتخصصة، ومركز الوقاية ومكافحة العدوى.

ويتناول المنتدى، على مدار يومين، عددا من المحاور والقضايا الصحية الهامة ذات الأولوية، وفي مقدمتها الأمن الصحي، وتبادل الخبرات في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية العامة، والنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، والاستثمار في القوى العاملة الصحية من خلال بناء وتطوير الكوادر والمؤسسات الصحية القادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

كما يناقش المنتدى موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية، ودورها في رسم مستقبل الرعاية الصحية، إلى جانب الطب التقليدي، من خلال الربط بين الموروث الطبي والمعرفة العلمية والابتكار.

ويولي المنتدى اهتماماً خاصاً بالصناعات الصحية والاستثمار في بناء سلاسل إمداد دوائية وطبية مرنة وقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات.

ومن المقرر أن تشهد أعمال المنتدى مناقشات موسعة بين الجانبين العربي والصيني حول مختلف هذه المحاور، بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر، أنه تم افتتاح المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، للمرة الأولى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يمتد المعرض حتى يوم الأربعاء لإتاحة الفرصة للوفود المشاركة في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، وأعمال الدورة العادية (65) لمجلس وزراء الصحة العرب، والمؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية في البلدان العربية، المقرر انعقادهم خلال هذه الفترة، للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في المجالين الطبي والدوائي، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة وتبادل الخبرات بين الشركات والجهات المعنية، حيث يشارك في هذا المعرض عدد من الشركات والمؤسسات المعنية بالصناعات الصحية من الجانب الصيني.

ومن المنتظر أن تختتم أعمال المنتدى بإصدار إعلان مشترك بين الجانبين العربي والصيني، يتضمن التوجهات الرئيسية وخارطة طريق للتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويفتح آفاقاً أوسع للعمل المشترك في المجال الصحي.

كما سيتم رفع الإعلان المشترك إلى مجلس وزراء الصحة العرب في دورة قادمة للإحاطة به، والتأكيد على أهمية مخرجات المنتدى ودورها في دفع مسيرة التعاون العربي الصيني في المجال الصحي.