مقتل شاب طعنا على يد صديقه بسبب خلافات مالية في منشأة ناصر

لقي شاب مصرعه طعنًا بسلاح أبيض على يد صديقه، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، بعدما سدد له المتهم طعنة نافذة أودت بحياته، ثم فر هاربًا من مكان الواقعة.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، تعدى خلالها أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة أسفرت عن إصابته بإصابات بالغة، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بها.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة منشأة ناصر، بقيادة المقدم محمود أبو الدهب، رئيس المباحث، إلى محل الواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبتكثيف التحريات وسماع أقوال شهود العيان، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، عقب هروبه من مكان الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.