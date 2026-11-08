فرانس برس: استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وتضرر مبنى لأرامكو في هجوم حوثي

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أفاد عدة شهود لوكالة «فرانس برس»، بأنّ مركز الملك عبدالله المالي في الرياض استُهدف بهجوم الحوثيين صباح الاحد، مع تضرر مبنى أرامكو في المنطقة.

وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة: «تم استهداف برج أرامكو في كافد» في إشارة إلى الاسم المتداول للمركز استنادا إلى اختصار اسمه باللغة الإنجليزية. وأكّد شاهدان آخران وقوع أضرار في المبنى الزجاجي.

وفي السياق ذاته، قال شاهد وثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، إن برجا في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة السعودية الرياض تعرض لأضرار بسبب مقذوف، اليوم الأحد.

ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، صباح الأحد، اعتراض صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض.