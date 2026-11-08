مشاركة مصرية مميزة في عمومية البارالمبية الدولية ببرلين

حضر الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والأستاذ إيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة ورئيس الاتحاد العربى للأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، والمقامة بالعاصمة الألمانية برلين.

وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بمستقبل الرياضات البارالمبية على المستوى الدولي، إلى جانب استعراض سبل تطوير منظومة العمل البارالمبي، وتبادل الخبرات والرؤى بين اللجان البارالمبية الوطنية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المنافسات وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرص ممثلا اللجنة البارالمبية المصرية على طرح ومناقشة عدد من المقترحات والأفكار التي تستهدف تطوير الحركة البارالمبية وتعزيز آليات التعاون الدولي، بما يخدم مصالح الرياضة البارالمبية المصرية ويدعم خطط إعداد أبطال مصر للاستحقاقات والبطولات الدولية المقبلة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على حرص اللجنة البارالمبية المصرية على التواجد المؤثر في المحافل الدولية، والمساهمة في مناقشة القرارات والتوجهات التي ترسم مستقبل الرياضة البارالمبية عالميًا.