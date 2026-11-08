هآرتس: القائمة العربية الموحدة ستدعم حكومة آيزنكوت حتى في غياب اتفاق ائتلافي

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن عضو بارز -لم تذكر اسمه- في "القائمة العربية الموحدة" (رعام) التي تضم ثمانية نواب في الكنيست، أن القائمة ستدعم حكومة يشكلها غادي آيزنكوت، حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق ائتلافي نهائي بحلول ذلك الوقت.

وأفاد الصحيفة بأن "القائمة العربية الموحدة" تسعى إلى تجنيب كتلة آيزنكوت -التي تضم 48 نائبا- الحاجة إلى الاعتماد على دعم حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد دينيا، وذلك بهدف قطع الطريق على أي مناورات مضادة، وتمكين آيزنكوت من أداء اليمين الدستورية كرئيس للوزراء خلفا لبنيامين نتنياهو في أقرب وقت ممكن، حتى وإن لم تكن هناك ضمانات لاستقرار الحكومة.

كما ذكرت "هآرتس" أن "القائمة المشتركة" -وهي تحالف عربي آخر- لن تصوت لصالح حكومة كهذه، لكنها في الوقت ذاته لن تعمل على إسقاطها.

وبحسب الصحيفة، تعتزم كلا القائمتين التعاون مع كتلة آيزنكوت لاستبدال رئيس الكنيست في أقرب وقت ممكن، وتشكيل لجان الكنيست.

ورغم رغبة الطرفين في رؤية تغييرات في السياسات تجاه المجتمع العربي في إسرائيل، إلا أنه لا توجد محادثات ائتلافية جارية مع "القائمة المشتركة"، كما تحاول "القائمة العربية الموحدة" إبقاء تفاصيل النقاشات الحالية طي الكتمان.

يذكر أن شخصيات رئيسية في كتلة آيزنكوت تعارض علنا الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يكلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في الخامسة من مساء اليوم، آيزنكوت رئيس حزب "يشار"، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بحسب ديوان الرئيس الإسرائيلي.

وخلال المشاورات التي أجراها هرتسوج مع ممثلو الكتل البرلمانية الأسبوع الماضي، حصل آيزنكوت على 67 توصية لتولي رئاسة الحكومة، بينما حصل نتنياهو على 46 توصية، في حين لم يقدم حزب "يهدوت هتوراة"، الحاصل على سبعة مقاعد بالكنيست، أي توصية.

ويُمنح المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يوما، يمكن تمديدها 14 يوما إضافية، وإذا فشل، يُكلف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة خلال 28 يوما.

وإذا فشل المكلف الثاني، يمكن للرئيس الإسرائيلي إصدار تكليف ثالث مدته 14 يوما، وإلا فستتم الدعوة لانتخابات جديدة.