تحالف الشرعية: اعتراض صاروخين «كروز» بمنطقتي الرياض والجنوبية

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أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخين طواف «كروز» بمنطقتي الرياض والجنوبية.

فيما أعلن التحالف، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.

وكان الدفاع المدني السعودي، أعلن، في وقت سابق، زوال الخطر عن مدينة الرياض، بعد إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

كما أعلن التحالف، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية.

ومنذ أسابيع تشن جماعة الحوثي هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق داخل المملكة.



